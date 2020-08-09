Посетитель кафе получил огнестрельное ранение

В Петербурге охранник кафе в Невском районе выстрелил в мужчину во время ссоры. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел рано утром в субботу.

О происшествии сообщил кассир.

Стрелявший скрылся с места преступления на авто, его разыскивают.

Пострадавшего, гражданина среднеазиатской республики, госпитализировали в нетрезвом состоянии с линейным переломом левой височной кости. Его состояние медики считают удовлетворительным.

Полиция возбудила уголовное дело.