Против мужчины, который вывернул руку сотруднице полиции, возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Чечни, который нанес травму сотруднице полиции в Петербурге.
Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, дело возбуждено по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Обвинение подозреваемому пока не предъявлено.
Накануне в Петербурге был задержан уроженец Чечни, который напал на сотрудницу полиции во время обычного рейда.
Женщине оказали помощь, ранение было несерьезным.
По данным СМИ, мужчина ранее задерживался за стрельбу в воздух.