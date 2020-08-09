Против мужчины, который вывернул руку сотруднице полиции, возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в отношении уроженца Чечни, который нанес травму сотруднице полиции в Петербурге.

Как сообщила пресс-служба УМВД по региону, дело возбуждено по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Обвинение подозреваемому пока не предъявлено.

Накануне в Петербурге был задержан уроженец Чечни, который напал на сотрудницу полиции во время обычного рейда.

Женщине оказали помощь, ранение было несерьезным.

По данным СМИ, мужчина ранее задерживался за стрельбу в воздух.