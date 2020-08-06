Петербургские полицейские отличились изобретательностью в борьбе с преступниками

Два офицера полиции Санкт-Петербурга проявили себя в работе.

Оба инцидента произошли 1 августа. Полковник полиции пробежался по набережной канала Грибоедова, улепетывая от участников акции про голубей Фургала. Полковник известен по разгонам акций в северной столице.

Другой полицейский - капитан - молча наблюдал через монитор за тем, как дежурная сотрудница полиции боролась с задержанными, которые вырвались из камер на волю, пытаясь затолкнуть их назад. Молодой капитан прибыл в отделение в Тосно с проверкой.