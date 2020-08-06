ДТП на Дальневосточном проспекте устроил пьяный мужчина без прав

Массовое ДТП произошло в Невском районе Петербурга. В управлении ГИБДД по городу и области сообщили, что после 22 часов 5 августа на парковке строительного гипермаркета "Касторама" на Дальневосточном проспекте, 16, иномарка протаранила несколько припаркованных машин. Точно известно о трех задетых иномарках.

Задержанный водитель был нетрезв, также у него не было водительских прав.

В отношении нарушителя возбуждены дела по двум административным статьям.

По словам очевидцев, безответственный водитель чуть не задел женщину с ребенком. К счастью, никто не пострадал.