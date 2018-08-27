В Петербурге семь человек пострадали после столкновения двух автобусов

В понедельник, 27 августа, около 15:00 у дома №107 по проспекту Стачек столкнулись два маршрутных автобуса «МАЗ» и «ПАЗ». В результате ДТП легкие травмы получили семь человек. Среди них был один несовершеннолетний, его доставили в городскую больницу №5.

Свидетели происшествия подчеркивают, что большинство пассажиров получило порезы из-за разлетевшихся стекол. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель «МАЗа» не соблюдал дистанцию.

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Ранее, 25 августа, крупное ДТП случилось на Володарском мосту, который неожиданно начал разводиться. В результате автобус «ПАЗ», легковые автомобили Nissan и Lada врезались в пролет переправы. В результате инцидента пострадали три человека, водитель отечественной машины был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.