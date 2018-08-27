  • 27 Август 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 27.08.2018 75.77 +0.15
Нефть(p) 27.08.2018 5069.58 +57.06

В Петербурге семь человек пострадали после столкновения двух автобусов

Автор:


© Фото: vk.com/spb_today
    следующая

    Темы дня

    По словам очевидцев, больше всего травм люди получили от разлетевшихся стекол.

    В понедельник, 27 августа, около 15:00 у дома №107 по проспекту Стачек столкнулись два маршрутных автобуса «МАЗ» и «ПАЗ». В результате ДТП легкие травмы получили семь человек. Среди них был один несовершеннолетний, его доставили в городскую больницу №5.

    Свидетели происшествия подчеркивают, что большинство пассажиров получило порезы из-за разлетевшихся стекол. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. По предварительным данным, водитель «МАЗа» не соблюдал дистанцию.

    Читайте также:

    «Арка глупости»: грузовик застрял во дворе жилого дома на Невском

    Ранее, 25 августа, крупное ДТП случилось на Володарском мосту, который неожиданно начал разводиться. В результате автобус «ПАЗ», легковые автомобили Nissan и Lada врезались в пролет переправы. В результате инцидента пострадали три человека, водитель отечественной машины был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Происшествия
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Красота внутри: топ-5 удивительных петербургских двориков

      Петербуржцы привыкли к парадному и строгому виду Северной столицы. «Санкт-Петербург.ру» решил посмотреть на красоту города с другого ракурса.

      читать далее →

      Свет манящий и загадочный: пять прекрасных маяков недалеко от Петербурга

      Самый высокий в России маяк и третий по высоте маяк в мире, самый старый в России маяк, маяк-герой во время Великой Отечественной войны – рассказываем, как можно быстро до них добраться из центра Северной столицы.

      читать далее →

      Топ-7 популярных мест Петербурга для фотографий в Instagram

      «Санкт-Петербург.ру» выбрал красивые здания Северной столицы, в которых можно сделать идеальные снимки.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

      «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

      Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

      читать далее →

      Пресс-релизы

      27.08.18
      «Сomfort Матрас»: выбираем лучшее
      23.08.18
      Кенийский чай – подарок природы
      21.08.18
      Интересные факты о Греции
      20.08.18
      Кабельные системы обогрева
      20.08.18
      Разновидности и области применения дренажных колодцев
      17.08.18
      Эпиляция лазером в московской клинике «Лазмед» – возможность избавиться от нежелательных волос
      13.08.18
      Подготовка и организация выездных мероприятий: аренда шатров и тентов
      13.08.18
      Светодиодные экраны от компании FUTURE-VISION

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram