Потушили за полчаса: в Москве горело здание Центробанка

В Москве около восьми часов вечера загорелось здание Центробанка, расположенное в доме 12 по улице Неглинная, сообщает РИА «Новости». По словам огнеборцев, очаг возгорания общей площадью 30 кв.м. находился в одном из кабинетов на четвертом этаже.

Горели оргтехника и мебель. На тушение пожара 26 пожарно-спасательных расчетов потратили около получаса. В результате происшествия никто не пострадал, в настоящее время устанавливаются причины возгорания.

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Ранее сообщалось, что независимые эксперты назвали залитый водой светильник причиной страшного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 60 человек. По их версии, светодиоды залила талая вода с крыши. Вода и раньше попадала на плафоны, но сотрудники ТРК не предавали этому значение.

Электропроводка в здании находилась в плохом состоянии. К одному из защитных автоматов был подведен провод значительно меньшего сечения, чем требуют правила безопасности.

