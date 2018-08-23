Очередная жертва: «мост глупости» огорчил 155-ю «Газель»

В четверг, 23 августа, под «мостом глупости» на Софийской улице не проехала 155-я «Газель», сообщают очевидцы в социальных сетях. У популярного отечественного фургона сорвало тент и перекосило кузов. Водитель, к счастью, остался жив.

В предыдущий раз, в мае этого года, после неудачной попытки «Газели» №150, петербургские власти установили перед переправой раму с цепями. В «Дирекции по организации дорожного движения» рассказали, что конструкция звенит о кабину грузовиков, которые приближаются к мосту, тем самым предупреждая водителей.

Читайте также:

Петербургский ученый сделал картину из бактерий в честь 150-й машины, врезавшейся в «мост глупости»



Вместе с тем на путепроводе обновили вертикальную дорожную разметку, установили искусственную неровность и соответствующие дорожные знаки при подъезде к мосту со стороны Ленсоветовской дороги.