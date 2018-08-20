Непотопляемые традиции: на улице Замшина прорвало трубу

В понедельник, 20 августа, около 13:00 у дома 33-3 по улице Замшина произошел потоп, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб». По их словам, лужа ограничила переход от проспекта Маршала Блюхера до Бестужевской улицы.

В «Теплосети Петербурга» рассказали, что инцидент случился во время испытаний сети. Течь дала труба диаметром 500 мм, температура вытекшей на поверхность воды не превышала 40 градусов. Сейчас специалисты устраняют возникший дефект.

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В последний раз крупную коммунальную аварию жители Красногвардейского района наблюдали в начале июля, когда часть Ириновского проспекта превратилась в озеро. Тогда втомобилисты в шутку советовали товарищам по несчастью брать с собой весло.

Фото: vk.com/spb_today