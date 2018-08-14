  • 15 Август 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 15.08.2018 71.01 1.63
Нефть(p) 15.08.2018 4751.10 +152.21

Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 35 человек

Автор:


© Фото: Luca Zennaro / EPA-EFE

Темы дня

Ранения получили 14 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Количество погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 35 человек, среди них один ребенок, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на последние официальные данные. Ранения получили 14 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Без вести пропавшими считаются десять граждан, поисково-спасательная операция продолжается.

«Мы боимся, что число жертв и раненых возрастет, потому что работы по разбору завалов обрушившейся части моста все еще продолжаются», – сказал главы департамента гражданской защиты при Совете министров Италии Анджело Боррелли.

Читайте также:

Экс-капитан «Зенита» Кришито был на рухнувшем мосту в Генуе незадолго до трагедии

Соболезнования в связи с трагедией в Генуе выразили президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон. Последний пообещал предоставить любую необходимую помощь в связи с катастрофой, случившейся 14 августа.

По одной из версий, виадук Моранди обрушился из-за просадки конструкций. Согласно другой версии, в мост попала молния. Переправу построили в 1960-х годах, а в 2016 году ее реконструировали. По словам местных жителей, конструкцию постоянно ремонтировали.

Президент России Владимир Путин в связи с инцидентом в Генуе выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, о готовности Парижа предоставить Италии любую необходимую помощь в связи с катастрофой.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5456661
Мы боимся, что число жертв и раненых возрастет, потому что работы по разбору завалов обрушившейся части моста все еще продолжаются", - цитирует издание слова главы департамента гражданской защиты при Совете министров Италии Анджело Боррелли.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/5456661

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Концерты Роджера Уотерса и Антохи МС, фестиваль света, кинопоказы и праздник мыльных пузырей – «Санкт-Петербург.ру» выбрал самые интересные мероприятия, которые пройдут в городе на Неве в последний месяц лета.

    читать далее →

    Когда манит шум воды: топ-5 водопадов вблизи Петербурга

    Сезон отпусков подходит к завершению, а это значит, что мы до следующего года не увидим роскошных водопадов на Кавказе или в Крыму. «Санкт-Петербург.ру» решил исправить это упущение и нашел самые красивые водопады недалеко от Северной столицы.

    читать далее →

    Топ-5 мест в Петербурге и Ленобласти, где можно снять коттедж на двоих

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно отдохнуть на природе за небольшие деньги.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.08.18
    Подготовка и организация выездных мероприятий: аренда шатров и тентов
    13.08.18
    Светодиодные экраны от компании FUTURE-VISION
    09.08.18
    Складская недвижимость: ритейлеры уступят производству
    07.08.18
    Какие материалы используются для производства памятников?
    03.08.18
    Помощь юристов при бракоразводном процессе: главные преимущества
    02.08.18
    Петербургские покупатели получили доступ к грандиозной распродаже диванов
    01.08.18
    Большой выбор керамической плитки российского и импортного производства в одном каталоге
    30.07.18
    Производство геотекстиля

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram