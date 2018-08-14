Число жертв обрушения моста в Генуе возросло до 35 человек

Количество погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 35 человек, среди них один ребенок, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на последние официальные данные. Ранения получили 14 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Без вести пропавшими считаются десять граждан, поисково-спасательная операция продолжается.

«Мы боимся, что число жертв и раненых возрастет, потому что работы по разбору завалов обрушившейся части моста все еще продолжаются», – сказал главы департамента гражданской защиты при Совете министров Италии Анджело Боррелли.

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Соболезнования в связи с трагедией в Генуе выразили президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон. Последний пообещал предоставить любую необходимую помощь в связи с катастрофой, случившейся 14 августа.

По одной из версий, виадук Моранди обрушился из-за просадки конструкций. Согласно другой версии, в мост попала молния. Переправу построили в 1960-х годах, а в 2016 году ее реконструировали. По словам местных жителей, конструкцию постоянно ремонтировали.





Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/5456661 Президент России Владимир Путин в связи с инцидентом в Генуе выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, о готовности Парижа предоставить Италии любую необходимую помощь в связи с катастрофой.Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/proisshestviya/5456661

Мы боимся, что число жертв и раненых возрастет, потому что работы по разбору завалов обрушившейся части моста все еще продолжаются", - цитирует издание слова главы департамента гражданской защиты при Совете министров Италии Анджело Боррелли.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/proisshestviya/5456661