Очевидцы: В доме на Клинском проспекте прогремел взрыв

Вечером 3 августа в доме 25 по Клинскому проспекту, где ранее находилась табачная фабрика, прогремел взрыв, сообщают свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». По словам очевидцев из соседнего дома, в квартирах подпрыгнула мебель.

Из здания до приезда спасателей выбежали 30 человек. Прибывшие на место пожарные рассказали, что на третьем этаже здания горел утеплитель на площади 10 кв. м. По мнению огнеборцев, никакого взрыва не было. Сейчас пожар полностью потушен.

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Ранее, в середине июля, два брата погибли при взрыве баллона на заводе «Автоген» на Литовской улице. Свидетели утверждают, что взрывная волна была настолько мощной, что разбила стекло в доме №5 по Новолитовской улице. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.