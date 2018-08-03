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Очевидцы: В доме на Клинском проспекте прогремел взрыв

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Из здания до приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек.

    Вечером 3 августа в доме 25 по Клинскому проспекту, где ранее находилась табачная фабрика, прогремел взрыв, сообщают свидетели происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». По словам очевидцев из соседнего дома, в квартирах подпрыгнула мебель.

    Из здания до приезда спасателей выбежали 30 человек. Прибывшие на место пожарные рассказали, что на третьем этаже здания горел утеплитель на площади 10 кв. м. По мнению огнеборцев, никакого взрыва не было. Сейчас пожар полностью потушен.

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