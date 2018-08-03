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С дома на Петропавловской улице рухнула штукатурка (ФОТО)

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© Фото: Instagram / @quartusego

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В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером 3 августа с дома 8 по Петропавловской улице (находится на углу набережной реки Карповки и Большого проспекта Петроградской стороны, – прим. ред.) рухнула штукатурка, сообщает «Мойка 78». Она разлетелась по тротуару, никто из пешеходов не пострадал.

Доходный дом Барановской был возведен в 1911 году архитектором Вейсом. В 2008 году на чердаке здания случился сильный пожар, горел мусор площадью 90 кв. м. Тогда трое мужчин отравились угарным газом и были госпитализированы.

В последнее время в Петербурге участились случаи падения штуктурки. Несколько дней назад она посыпалась с дома на Авиационной улице, на Октябрьской набережной куски штукатурки упали на рабочих одного из супермаркетов.

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В конце июня с шестого этажа дома 2 по Шкиперскому протоку рухнул балкон. За серьезный прокол сотрудника «ЖКС №1 Василеостровского района», имя которого не раскрывается, оштрафовали всего на 50 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в 322 ремонтируемых домах Петербурга выявили нарушения. Это треть от 1085 проверенных объектов. По словам вице-губернатора Николая Бондаренко, рабочие и их начальники, проявившие халатность, будут отвечать перед градоначальником Георгием Полтавченко.

Фото: Олег Третьяков / «Мойка 78»
 

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