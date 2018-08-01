Петербуржцы не смогли вылететь из Сочи из-за поломки самолета авиакомпании «Ямал»

Петербуржцы не смогли вернуться домой из Сочи из-за поломки самолета авиакомпании «Ямал», сообщает «Фонтанка». Изначально Airbus А320 должен был вылететь в 14:45. Пассажиры рассказали, что лайнер вырулил на взлетную полосу, однако затем его вернули в терминал.

Всех пассажиров попросили вернуться в аэропорт, причины задержки им не объяснили. В справочной аэрпорта Сочи рассказали, что инцидент случился из-за поломки. Вылет состоится, когда борту вернут рабочее состояние. По состоянию на 23:00 самолет так и не вылетел в Северную столицу.

Читайте также:

Петербуржцы застряли в Кишиневе из-за попавшей в самолет молнии



Ранее, 26 июля, сообщалось, что рейсовые самолеты не могли сесть в петербургском аэропорту Пулково из-за визита премьер-министра Дмитрия Медведева. Рейс из Симферополя, на борту которого находились грудные дети, был вынужден покружить над Северной столицей и запросить посадку в московском аэропорту «Внуково».

Самолет из Хельсинки намотал как минимум пять кругов над Финским заливом, а самолет из Самары полчаса сжигал топливо на юге города на Неве.