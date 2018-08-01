  • 2 Август 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 62.3490  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.1182  
Нефть($) 01.08.2018 72.46 2.12
Нефть(p) 01.08.2018 4517.38 +109.31

Петербуржцы не смогли вылететь из Сочи из-за поломки самолета авиакомпании «Ямал»

Автор:


© Фото: Instagram / @sukhoi_civil_aircraft

Темы дня

Рейс не вылетел в назначенные 14:45, затем время отправления неоднократно переносилось.

Петербуржцы не смогли вернуться домой из Сочи из-за поломки самолета авиакомпании «Ямал», сообщает «Фонтанка». Изначально Airbus А320 должен был вылететь в 14:45. Пассажиры рассказали, что лайнер вырулил на взлетную полосу, однако затем его вернули в терминал.

Всех пассажиров попросили вернуться в аэропорт, причины задержки им не объяснили. В справочной аэрпорта Сочи рассказали, что инцидент случился из-за поломки. Вылет состоится, когда борту вернут рабочее состояние. По состоянию на 23:00 самолет так и не вылетел в Северную столицу.

Читайте также:

Петербуржцы застряли в Кишиневе из-за попавшей в самолет молнии

Ранее, 26 июля, сообщалось, что рейсовые самолеты не могли сесть в петербургском аэропорту Пулково из-за визита премьер-министра Дмитрия Медведева. Рейс из Симферополя, на борту которого находились грудные дети, был вынужден покружить над Северной столицей и запросить посадку в московском аэропорту «Внуково».

Самолет из Хельсинки намотал как минимум пять кругов над Финским заливом, а самолет из Самары полчаса сжигал топливо на юге города на Неве.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в августе

    Концерты Роджера Уотерса и Антохи МС, фестиваль света, кинопоказы и праздник мыльных пузырей – «Санкт-Петербург.ру» выбрал самые интересные мероприятия, которые пройдут в городе на Неве в последний месяц лета.

    читать далее →

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.08.18
    Большой выбор керамической плитки российского и импортного производства в одном каталоге
    30.07.18
    Производство геотекстиля
    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом
    23.07.18
    Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?
    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram