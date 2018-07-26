Иосифа Кобзона экстренно госпитализировали

В Москве экстренно госпитализировали народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщает «Интерфакс». Ряд СМИ сообщил, что певец находится в крайне тяжелом, критическом состоянии. В Госдуме данную информацию опровергли.

«Действительно, Иосиф Давыдович госпитализирован, но речь не идет о его крайне тяжелом состоянии, как это сообщили некоторые издания», – рассказал информационному агентству осведомленный источник в парламенте.

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Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2005 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, после чего ему сделали несколько операций. В 2010 году Кобзон дважды упал в обморок во время выступления в Астане. За последний год певец оказывался в больнице уже несколько раз.

Ранее, 26 июля, в Москве скончался поэт Андрей Дементьев. По словам супруги литератора Анны Пугач, причиной смерти могла стать инфекция.