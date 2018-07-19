На проспекте Просвещения тушат сильный пожар в ТК «Крыша» (ФОТО)

В четверг, 19 июля, в седьмом часу вечера в ТК «Крыша», расположенном на пересечении проспектов Просвещения и Культуры, случился сильный пожар, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб». Из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек.

В МЧС рассказали, что горела система вентиляции, на ее тушение потратили чуть больше десяти минут. Сейчас ведется проливка здания. На месте происшествия продолжают работать пять пожарных расчетов. В результате инцидента никто не пострадал.

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Ранее, 17 июля, в Петербурге тушили пожар на складе «Ленфильма», расположенном в доме 5 по улице Тамбасова. Пламя объяло 200 кв.м. двухэтажного кирпичного здания. По словам арендаторов помещений, горели строительные материалы.