  • 20 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 62.9439  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.1888  
Нефть($) 19.07.2018 72.57 0.55
Нефть(p) 19.07.2018 4524.24 +10.89

На проспекте Просвещения тушат сильный пожар в ТК «Крыша» (ФОТО)

Автор:


© Фото: vk.com/spb_today
    следующая

    Темы дня

    Из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек.

    В четверг, 19 июля, в седьмом часу вечера в ТК «Крыша», расположенном на пересечении проспектов Просвещения и Культуры, случился сильный пожар, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб». Из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек.

    В МЧС рассказали, что горела система вентиляции, на ее тушение потратили чуть больше десяти минут. Сейчас ведется проливка здания. На месте происшествия продолжают работать пять пожарных расчетов. В результате инцидента никто не пострадал.

    Читайте также:

    Два человека погибли при взрыве баллона на заводе «Автоген» на Литовской улице

    Ранее, 17 июля, в Петербурге тушили пожар на складе «Ленфильма», расположенном в доме 5 по улице Тамбасова. Пламя объяло 200 кв.м. двухэтажного кирпичного здания. По словам арендаторов помещений, горели строительные материалы.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Происшествия
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Топ-5 мест в Петербурге, где подают холодные супы

      Окрошка, свекольник, гаспачо и даже «Суп от бабушки Надэ» – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать лучшие летние блюда.

      читать далее →

      Топ-5 кафе и ресторанов Петербурга с гамаками и качелями

      «Санкт-Петербург.ру» выбрал лучшие заведения города на Неве, в которых можно почувствовать летнюю расслабленную атмосферу.

      читать далее →

      Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

      «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

      «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

      Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Пресс-релизы

      11.07.18
      Спрос на «комплексные» переезды растет
      09.07.18
      Что такое ламинированная фанера
      05.07.18
      Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
      04.07.18
      Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
      03.07.18
      Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
      29.06.18
      Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
      28.06.18
      Плазменная резка
      27.06.18
      Координатно-пробивные работы

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram