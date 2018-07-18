В Туве более 130 человек отравились шавермой

В Кызыле 137 человек отравились шавермой, сообщил на своей странице в Facebook губернатор Республики Тыва Шолбан Кара-оол. По его словам, в больницу с признаками кишечной инфекции доставили 61 жителя, среди них 18 детей. Медики оценивают состояние всех пострадавших как стабильное.
Чиновник поручил главе республиканского минздрава не ослаблять контроль за состоянием каждого человека, выяснить все обстоятельства инцидента и найти виновных, в том числе должностных лиц.
Люди стали поступать в инфекционную больницу с 12 июля. Все они поели в заведении под названием «Шаурма». Сейчас торговая точка закрыта, ведутся проверки поставщиков, которые привозили куриное мясо из других регионов.
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 12 пострадавших обнаружили ДНК сальмонеллы, у одного из сотрудников заведения – ДНК шигеллы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекшее по неосторожности массовое отравление людей».
Ранее, 4 июля, из частного лагеря «Серебряный ручей», расположенного в поселке Заходское Ленинградской области, госпитализировали 16 несовершеннолетних с признаками отравления. Всего на отдыхе находились 303 ребенка.