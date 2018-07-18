Пользователи МТС пожаловались на массовые сбои в работе сотовой связи

Клиенты мобильного оператора МТС около десяти часов утра 18 июля столкнулись с массовыми перебоями в работе сотовой связи по всей России. Пользователи не могли позвонить по телефону и выйти в интернет.

По данным ресурса Downdetector.ru, отслеживающего сбои, жалобы на нестабильную работу поступали из Петербурга, Москвы, Казани, Краснодара, Новосибирска, Самары и других крупных городов.

В МТС опровергли доводы абонентов и сообщили, что сеть работает в штатном режиме. В пресс-службе подчеркнули, что инцидент произошел в связи с перенастройкой оборудования и длился 3-4 минуты.

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«Никакого сбоя не было. Некоторые пользователи могли испытывать краткосрочные проблемы в течение 3-4 минут в связи с перенастройкой оборудования. Сеть работала и работает в штатном режиме», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу компании.

В конце июня крупный сбой случился у мессенджера Telegram. Неполадки наблюдались в России, Италии, Испании, Иране, Германии, Франции, Швеции и других странах, в том числе в Северной Америке, Африке и Азии. Устранить неполадки удалось примерно через час.