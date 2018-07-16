В Петербурге украли символ ЧМ-2018 – фигуру волка Забиваки

Фигуру талисмана чемпионата мира по футболу - волка Забиваки - высотой 1,8 м украли с Зеленогорского шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга.



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Фигуру волка Забиваки, выбранного символом Чемпионата мира по футболу, украли с газона Зеленогорского шоссе у поселка Солнечное, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Курортного района Ларису Шаймуханову.

«Украли на выходных, до финального матча. Установить точное время исчезновения пока нельзя, поскольку в этом районе нет камер. В пятницу вечером Забивака был на месте, в воскресенье утром – уже нет», – сказала Шаймуханова.

Пропажу Забиваки обнаружил работник расположенного неподалеку предприятия. Стоимость 180-сантиметровой фигуры составляла 348 тыс. рублей. В полиции пообещали разобраться с инцидентом.

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Забивака – официальный талисман Чемпионата мира по футболу в России. Волк был нарисован томской студенткой Екатериной Бочаровой и победил в голосовании за выбор талисмана в 2016 году. В дальнейшем фигуру Забиваки использвали для брендирования официальной продукции мундиаля.

ЧМ-2018 проходил в нашей стране с 14 июня по 15 июля. Победу на соревновании одержала сборная Франции. В финале трехцветные обыграли Хорватию со счетом 4:2. Третье место осталось за сборной Бельгии, которая была сильнее Англии – 2:0. Следующий Чемпионат мира пройдет в Катаре в 2022 году.