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«Запасайтесь веслами»: Ириновский проспект превратился в канал из-за дождя

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© Фото: Instagram / @viktor_balaguer

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Коммунальные службы опять оказались не готовы к большому количеству воды.

Ириновский проспект не выдержал сильного дождя, обрушившегося на Петербург в ночь на 6 июля, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург». Участок дороги рядом с авторынком превратился в канал.

Очевидцы происшествия в шутку порекомендовали водителям запастись веслами. В свою очередь местные жители подчеркивают, что на указанном участке не так давно делали ремонт.

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Это не первый подобный инцидент, случившийся этим летом. В начале июня на карте Рыбацкого после испытаний теплосети появились гейзер и озеро. Первый фонтан высотой в пять этажей забил у дома 2 по Караваевской улице. Озеро же образовалось в трехстах метрах от места первого прорыва – на пересечении проспектов Обуховской Обороны и Шлиссельбургского.

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Фото: vk.com/spb_today

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