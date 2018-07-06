«Запасайтесь веслами»: Ириновский проспект превратился в канал из-за дождя

Ириновский проспект не выдержал сильного дождя, обрушившегося на Петербург в ночь на 6 июля, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург». Участок дороги рядом с авторынком превратился в канал.

Очевидцы происшествия в шутку порекомендовали водителям запастись веслами. В свою очередь местные жители подчеркивают, что на указанном участке не так давно делали ремонт.

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Это не первый подобный инцидент, случившийся этим летом. В начале июня на карте Рыбацкого после испытаний теплосети появились гейзер и озеро. Первый фонтан высотой в пять этажей забил у дома 2 по Караваевской улице. Озеро же образовалось в трехстах метрах от места первого прорыва – на пересечении проспектов Обуховской Обороны и Шлиссельбургского.

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