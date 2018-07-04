Британская полиция сообщила о новом отравлении в Солсбери

Два человека отравились неизвестным веществом в британском городе Эймсбери, что находится в 10 км к северу от от Солсбери, сообщает полиция графства Уилтшир. Мужчину и женщину в возрасте около 40 лет нашли без сознания у себя дома в субботу, 30 июня. Состояние пострадавших оценивается как критическое.

«Изначально предполагалось, что оба пациента почувствовали себя плохо после возможного употребления героина или нечистого курительного кокаина. Однако сейчас проводятся дальнейшие анализы с целью установить вещество, которое спровоцировало ухудшение состояния пациентов», – написали в полиции Уилтшира.

Места, которые могли посещать пострадавшие, оцепили. Полиция выясняет, было ли отравление результатом преступления.

Ранее, в марте текущего года, в Солсбери веществом «Новичок» отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь. Юлия Скрипаль была выписана в апреле, она продолжает страдать от последствий отравления. Ее отца выписали в середине мая.

Читайте также:

Русская рулетка: как отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля

Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

В начале июня из-за последствий скандала в Петербурге завершило свою работу генеральное консульство Великобритании. Оно функционировало на протяжении 26 лет.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.