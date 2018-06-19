Самосвал-«перевертыш» рассыпал металл по Малоохтинской набережной (ФОТО)

Днем 19 июня, в третьем часу дня, самосвал «Вольво» перевернулся на Малоохтинской набережной, рассыпав груз металла по проезжей части, сообщают очевидцы в социальных сетях. Прибывшие на место спасатели вытащили водителя через лобовое стекло. Он был доставлен в больницу с травмой руки.

В результате ДТП движение по двум полосам набережной в направлении от центра в сторону моста Александра Невского оказалось серьезно затруднено. Образовалась пробка длиной в 500 м.

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Автомобилисты предполагают, что авария случилась из-за неправильной загрузки самосвала. Другая версия гласит, что водитель грузовика пытался уйти от возможного столкновения.

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