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Пять детских автобусов не доехали до лагеря «Факел+» из-за ошибки компании «Интербас»

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Транспортная компания оформила заявку на перевозку, но подала не те автобусы, которые были в ней указаны.

Пять детских автобусов, направлявшихся в лагерь «Факел+», встали у дома №5 по Выборгскому шоссе, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на родителей школьников. Колонна должна была стартовать от места сбора в десять часов утра.

За несколько минут до отправления сотрудники ДПС запретили движение колонны из-за неправильно оформленных документов. Как рассказала директор «Факел+» Дарья Калистратова, транспортная компания «Интербас» оформила заявку на перевозку, но подала не те автобусы, которые были в ней указаны.

Оперативно согласовать замену автобусов не удалось. В итоге дети остались в транспортных средствах на четыре часа. По словам одной из родительниц, детям не разрешали выйти в туалет, расположенный в гипермаркете «Окей». Другой родитель сообщил, что ребята вынуждены играть на газоне между автобусами и трамвайными путями. 

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На данный момент известно, что за детьми приедет один автобус из указанных в заявке и еще два, которым разрешили движение. Доставив первую партию детей в лагерь недалеко от Лосево, они вернутся за второй.
 
Согласно правилам перевозки детей в автобусах, организатор должен уведомить о готовящейся поездке ГИБДД, указав информацию о себе, количество перевозимых детей, программу маршрута, полную информацию о транспортном средстве, водителе и владеющей автобусом транспортной компании.

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