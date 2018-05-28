В Сирии при нападении боевиков погибли четверо российских военных

Четверо российских военнослужащих погибли при атаке террористов на позиции правительственных войск Сирии в провинции Дейр-эз-Зор, сообщили в Минобороны. Боевики напали ночью, бой затянулся на час.

Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в военный госпиталь. Позднее в больнице скончались еще два россиянина.

Правительственным силам удалось уничтожить 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным оружием на борту.

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Предыдущие потери российской группировки в Сирии случились в начале мая, когда потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли, их тела были найдены и доставлены на аэродром. По предварительной информации, катастрофа могла случиться из-за технической неисправности.

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