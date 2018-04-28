Гипермаркет «О'Кей» на Заневском проспекте эвакуировали

В субботу, 28 апреля, около 18:00 из гипермаркета «О'Кей» на Заневском проспекте эвакуировали посетителей, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, в магазине нашли подозрительный предмет. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Update: торговый центр открыли около 18:45, взрывчатых веществ в оставленном рюкзаке не оказалось.

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Четыре дня назад, 24 апреля, в Петербурге эвакуировали торговый центр «Галерея» из-за отключения света. В пресс-службе «Ленэнерго» рассказали, что в центре города отключилась кабельная линия 110 КкВ. Сбой коснулся не только «Галереи», но и ряда других объектов, в том числе жилых домов.

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