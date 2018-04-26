Из горящего роддома в Уфе эвакуировали более 230 человек

Спасатели эвакуировали более 230 человек из-за пожара в одном из уфимских родильных домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. Первые сообщения об инциденте в Республиканской клинической больнице имени Куватова поступили на пульт дежурного в 00:35 по мск.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит пост дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В 01:28 пожар потушили, всех эвакуированных, включая 56 детей, разместили в соседнем хирургическом корпусе и близлежащих роддомах.

Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причины пожара устанавливаются.

Ранее, 25 марта, крупный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. Президент России Владимир Путин, приезжавший на место происшествия, заявил, что пожар случился из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.

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На данный момент суд арестовал владельца ТРЦ Надежду Судденок, технического директора ТРЦ Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.



Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.

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