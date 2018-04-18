В Петербурге «зависла» «красная» ветка метро

Днем 18 апреля «красная» ветка метро встала из-за сломанного поезда, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».

В 13:00 пассажиров высадили из поезда на станции метро «Балтийская», после чего сотрудники метро через громкоговоритель объявили об увеличенном интервале движения.

В результате составы «застряли» в тоннелях. С 13:06 по техническим причинам закрыли станцию «Владимирская». Станции «Балтийская», «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Пушкинская», «Кировский Завод» и «Чернышевская» тоже закрыты.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

