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В Петербурге «зависла» «красная» ветка метро

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Поезда следуют с увеличенными интервалами, несколько станций закрыты.

    Днем 18 апреля «красная» ветка метро встала из-за сломанного поезда, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».

    В 13:00 пассажиров высадили из поезда на станции метро «Балтийская», после чего сотрудники метро через громкоговоритель объявили об увеличенном интервале движения.

    В результате составы «застряли» в тоннелях. С 13:06 по техническим причинам закрыли станцию «Владимирская». Станции «Балтийская», «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект», «Пушкинская», «Кировский Завод» и «Чернышевская» тоже закрыты.

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