Число жертв авиакатастрофы в Алжире возросло до 257

Жертвами падения военно-транспортного самолета Ил-76 Минобороны Алжира стали 257 человек, включая десять членов экипажа, сообщает телеканал Algérie 24. По предварительным данным, на борту упавшего лайнера находились военные вместе с семьями.

По данным телеканала Ennahar TV​, среди погибших – 26 членов поддерживаемого Алжиром «Фронта ПОЛИСАРИО», сепаратистского движения Западной Сахары, которую Марокко считает частью своей территории.

Самолет упал через несколько минут после взлета в районе аэропорта Буфарик на севере страны. Очевидцы рассказывают, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель.

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Капитаном лайнера был Дусан Исмаил, имевший 30-летний опыт пилотирования. У него осталось трое дочерей. Сейчас на месте происшествия работают спецслужбы во главе с начальником генштаба ВС Алжира генералом Ахмедом Гайд Сахалом.

Комисии под его руководством еще предстоит установить настоящие причины авиакатастрофы. На данный момент движение на дорогах рядом с местом крушения перекрыто.

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Причины катастрофы только предстоит установить. Движение на дорогах рядом с местом крушения самолета было перекрыто. Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств ЧП



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/photoreport/11/04/2018/5acde9829a794737b7b2f7ee

Причины катастрофы только предстоит установить. Движение на дорогах рядом с местом крушения самолета было перекрыто. Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств ЧП



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/photoreport/11/04/2018/5acde9829a794737b7b2f7ee