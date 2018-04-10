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Еще пять воспитанников детсада №111 на Искровском проспекте попали в больницу

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© Фото: Flickr / Alex Proimos

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Ранее шесть несовершеннолетних были госпитализированы с подозрением на острую кишечную инфекцию.

В петербургскую детскую больницу №5 поступили еще пятеро воспитанников детского сада №111, расположенного на Искровском проспекте, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой. У малышей диагностировали острую кишечную инфекцию.

«Дети недомогали с прошлой недели, когда произошло ЧП, однако пытались лечиться в домашних условиях», – сказали в аппарате.

Таким образом, количество госпитализированных воспитанников детского сада увеличилось до 11 человек. В медицинском учреждении уже находились шестеро ребят от трех до семи лет. Их состояние врачи оценивают как стабильное. По словам медиков, один из детей сегодня будет выписан домой – мама забирает его под расписку.

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Детсад №111 закрыли на месяц, из-за инфекции пострадали 35 детей

Детский сад №111 закрыли на карантин 4 апреля. Всего с 1 апреля в дошкольном учреждении зафиксировали 35 случаев заболевания детей острой кишечной инфекцией. Позже выяснилось, что речь идет о бактериях шигелла, вызывающих дизентерию и провоцирующих припадки у детей.

Ранее в детсаду, заведующим которого является Марина Михайлова, заверяли, что «поводов для паники нет», подтвержая факт госпитализации нескольких несовершеннолетних.

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