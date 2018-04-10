Петербуржцы «застряли» в метро из-за «пожара» на «синей» ветке

Во вторник, 10 апреля, около десяти часов утра в петербургском метро случился «пожар», сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент случился между станциями «Пионерская» и «Черная речка». К месту происшествия немедленно подъехали несколько пожарных расчетов.

Как выяснилось позже, пассажиры почувствовали дым от неисправной тормозной системы одного из вагонов. В связи с инцидентом многие петербуржцы опоздали на работу и учебу. Сейчас подземка работает в штатном режиме.

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Ранее стало известно, что петербургский метрополитен разместил на портале госзакупок тендер на ремонт эскалаторов на станции метро «Приморская». Потенциальный подрядчик должен будет отремонтировать три эскалатора, включая монтаж лифтов и движущихся тротуаров, за 34,2 млн рублей.

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