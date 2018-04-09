В крупном ДТП в Петербурге пострадали пять человек

В вторник, 9 апреля, в 19:30 на Витебском проспекте у съезда на Московское шоссе столкнулись пять автомобилей, двигавшихся в попутном направлении, сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадали пять человек: девочка 10 лет и трое взрослых получили травмы средней степени тяжести и были досталены в больницу. Один человек от госпитализации отказался. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

По свидетельствам очевидцев, одна из машин врезалась в ограждение трассы, пострадавших помогли вытащить люди из остановившегося автобуса «Дикси». Некоторые участники ДТП оказались зажаты в автомобилях, их спасали сотрудники МЧС.

Предыдущая крупная случилась в Ленобласти 23 марта. Автобус с детьми, направлявшийся из белорусского Гродно в Петербург, столкнулся с автомобилем «Киа» у деревни Лудони на федеральной трассе К-23. В результате транспортное средство перевернулось, пострадали 18 человек.

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Фото: vk.com/spb_today