На улице Королева из-под земли забил фонтан холодной воды

У дома 27 по улице Королева, рядом с супермаркетом «Сезон», из-под земли забил фонтан холодной воды, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб». В результате оказалась затоплена прилегающая к дому территория.

В «Водоканале» рассказали, что информация о прорыве поступила в 17:25. Сейчас на месте происшествия работает аварийная бригада. Местные жители подчеркивают, что трубу в этом месте чинят уже не в первый раз. По предварительным данным, авария произошла на колодце пожарного гидранта.

Ранее, 28 марта, в Столярном переулке во время испытаний прорвало трубу с кипятком. Переулок заволокло паром высотой выше пятого этажа. На время ремонта движение по переулку было ограничено. Работы завершились на следующий день.

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