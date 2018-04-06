На петербургские улицы выползли гадюки

В Петербурге вместе с теплой погодой проснулись гадюки, которые выползли на тропинки жилого комплекса «Юнтолово».

«Змея грелась на тропинке. Там их много. Скучать нам гадюки не дают, постоянно напоминают, кто здесь хозяин», – написала одна из жительниц ЖК в социальных сетях.

Мнения по поводу опасного соседства разделились. Многие горожане считают, что змей нужно немедленно выследить и убить. Другая часть считает, что хладнокровные не виноваты, что рядом с их зонами обитания понастроили домой.

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Специалисты отмечают, что гадюки сами по себе не агрессивны. Просто не стоит наступать на них или хватать за хвост. Яд этих змей не обладает высокой токсичностью и не представляет большой угрозы для взрослого человека.

Эксперты добавили, что хладнокровные будут ползти в места у ЖК «Юнтолово», так как недалеко могут находиться древесные завалы или трухлявые пеньки. Чтобы избавиться от змей, нужно вычистить потенциально удобные для них места.

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