В Петербурге тушили пожар на мясоперерабатывающем заводе «Артия»

В пятницу, 30 марта, в 14:31 на мясоперерабатывающем заводе «Атрия», расположенном в доме 103 по Пулковскому шоссе, случился сильный пожар, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Свидетели происшествия уверяют, что слышали на улице два громких хлопка, после чего с территории объекта повалил черный дым, сообщает портал «Piter TV».

Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, распространившийся на площади 15 кв.м. в помещении пристройки к двухэтажному производственному зданию. О причинах пожара пока не сообщается.

Читайте также:

Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией



Днем ранее, 29 марта, в Доме Ленинградской торговли на втором этаже вспыхнул отдел одежды. Из торгового центра эвакуировали 60 человек, никто не пострадал. В среду, 28 марта, сильный пожар случился в «автоцентре Рольф» на улице Савушкина.

Огонь распространился на складе с автозапчастями, после чего охватил крышу. Клубы дыма были видны как в центре, так и на северных окраинах города. Ущерб от пожара оценили в 120 млн рублей.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.