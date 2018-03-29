ДЛТ закрыли до вечера 29 марта из-за пожара

Магазины, расположенные в Доме Ленинградской торговли, возобновят свою работу в 17:00. Сегодня, 29 марта, около десяти утра в одном из старейших универмагов города произошел пожар.

В отделе одежды на втором огонь уничтожил 20 кв.м. обстановки. Из торгового центра были эвакуированы 60 человек, с пожаром удалось справиться за семь минут.

Читайте также:

Пожар по предписанию: каким образом торговые комплексы готовят ко встрече с огненной стихией



Днем ранее в Петербурге случился сильный пожар в автоцентре «Рольф» на улице Савушкина. Огонь распространился на складе с автозапчастями, после чего охватил крышу.

Черные клубы дыма от пожара были видны как в центре, так и на северных окраинах города. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали, пламя удалось потушить спустя четыре часа. Ущерб от пожара оценили в 10 млн рублей.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.