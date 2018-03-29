Из горящего здания ДЛТ эвакуировали 60 человек

В четверг, 29 марта, в 09:40 из Дома Ленинградской торговли на Большой Конюшенной улице эвакуировали 60 человек, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу.

В отделе одежды на втором этаже горела обстановка на площади 20 кв. метров. Огонь удалось потушить спустя семь минут, в результате происшествия никто не пострадал.

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Днем ранее в Петербурге случился сильный пожар в автоцентре «Рольф» на улице Савушкина. Огонь распространился на складе с автозапчастями, после чего охватил крышу.

Черные клубы дыма от пожара были видны как в центре, так и на северных окраинах города. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали, пламя удалось потушить спустя четыре часа.

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