У станции метро «Пионерская» горит 25-этажная высотка

В среду, 28 марта, около четырех часов утра в Петербурге загорелся дом 15-2 по Богатырскому проспекту. По свидетельствам очевидцев, горят щитки сразу на нескольких этажах 25-этажного здания.

Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные расчеты и бригады скорой помощи. Спасатели эвакуировали людей с 23 этажа.

Достать жильцов оказалось тяжело, пожарная лестница долгое время не могла до них дотянуться, сообщает «Фонтанка.ру». Для временного размещения эвакуированных к месту событий были оперативно отправлены два автобуса.

Часом ранее сильный пожар случился в автоцентре «Рольф» на улице Савушкина. Прибывшие на место пожарные присвоили возгоранию второй номер сложности. Сотрудники МЧС отметили, что горит склад с автозапчастями на площади 500 кв.м.

В связи с инцидентом было ограничено движение по Стародеревенской улице. Клубы черного едкого дыма от пожара видны как с центра, так и с северных окраин Петербурга.

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