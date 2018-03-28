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На улице Савушкина тушат сильный пожар в автоцентре «Рольф» (ФОТО)

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© Фото: vk.com/spb_today
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    Столб черного дыма от пожара виден как в центре, так и на Парнасе.

    В среду, 28 марта, в 15:22 на улице Савушкина загорелся автоцентр РОЛЬФ Лахта Hyundai, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу.

    Огонь быстро объял крышу здания, черные клубы дыма от пожара видны как в центре, так и на северных окраинах города.

    По предварительным данным, никто не пострадал. Первые спасатели прибыли на место через десять минут, из-за угрозы распространения огня в 15:39 пожару присвоили повышенный номер сложности – №1 БИС.

    Сейчас с пламенем продолжают бороться уже девять пожарно-спасательных расчетов. По словам очевидцев, пожар начался в ремонтной зоне на первом этаже дилерского центра.

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