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Во Владимире автобус МЧС с журналистами загорелся во время проверки безопасности в ТЦ

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© Фото: vk.com/club17000577

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В результате происшествия никто не пострадал, пламя было потушено в кратчайшие сроки.

Автобус МЧС с журналистами, приглашенными на проверку безопасности в торговых центрах, загорелся во Владимире, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы пожарного ведомства Екатерину Шулаеву.

По ее словам, пожар сразу же потушили, люди были эвакуированы, все живы и здоровы. Итоги проверки ТК и причины возгорания «ПАЗика» обещали объявить позднее.

Масштабные проверки во всех торгово-развлекательных центрах в России начались по поручению Генпрокуратуры после трагедии в кемеровской «Зимней вишне», где погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Сегодня, 28 марта, в России объявлен день траура по погибшим. В стране отменили развлекательные мероприятия и телепередачи, приспустили государственные флаги.

По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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На данный момент по делу о пожаре задержаны владелец ТРК Надежда Судденок (ранее избиралась депутатом Топкинского района Кемеровской области от «Единой России»), неназванный руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, Александр Никитин, отвечавший за пожарную безопасность, а также глава компании «Системный Интегратор» Игорь Полозиненко. Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

Главными спонсорами, соучредителями юридического лица ООО «Зимняя вишня» являются миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии. Ему принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов этого центра. Оба пока находятся на свободе.

Параллельно в интернете набирает ход петиция, адресованная Генпрокуратуре. Почти 400 тыс. человек требуют проверить работу профильных органов, выдающих разрешения на работу. В первую очередь – органы пожарного надзора в Кемеровской области.

Президент России Владимир Путин, приезжавший на место трагедии, заявил, что трагедия случилась из-за преступной халатности и разгильдяйства. По его словам, будет проведено самое тщательное расследование трагедии, все виновные будут наказаны.

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