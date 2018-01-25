В Петербурге более 270 домов остались без тепла. Утром 25 января были найдены проблемные участки на магистралях в Центральном, Адмиралтейском и Кировском районах, сообщает «Фонтанка».

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Парение и слабые места на сетях выявили у дома 3 по Новгородской улице, дома 4 по Троицкому проспекту, дома 15 по Дачному проспекту. В связи с превентивными работами в 272 домах теплоснабжение будет подаваться по пониженным параметрам.

Горячую воду отключать не будут. Ремонт поврежденных участков займет около суток.

Усилить наблюдение за теплосетями было решено из-за перепада температур. В ближайшее время в Петербурге оттепель будет чередоваться слабым морозом. «Температурные качели» приводят к росту нагрузки на трубопроводы.

Сейчас специалисты «Теплосети» находятся в состоянии повышенной готовности. Ведется особый контроль за состоянием люков, тепловых камер и дренажных колодцев.

Ранее, 20 января, без тепла остались около 20 тыс. жителей района Уткина Заводь. Два раза за сутки прорывало трубу, изготовленную еще в 1968 году.