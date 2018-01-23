В Петербурге эвакуировали офис «Яндекса» из-за звонка о бомбе

В Петербурге эвакуировали офис компании «Яндекс», расположенный в БЦ «Бенуа» на Пискаревском проспекте, из-за звонка о бомбе, сообщает «Фонтанка». Аналогичная ситуация произошла в Москве и Екатеринбурге.

«Мы получили звонки о том, что в одном из корпусов московской штаб-квартиры заложена бомба. Сотрудники были немедленно эвакуированы. Также эвакуированы бизнес-центры в Екатеринбурге и Петербурге, в которых «Яндекс» снимает офисы», – уточнили в компании.

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Эвакуации персонала компании в Петербурге начались во втором часу дня 23 января. Вместе с работниками «Яндекса» были эвакуированы их соседи по бизнес-центру. По словам сотрудника одной из бухгалтерских фирм, находящейся в «Бенуа», люди продолжили покидать здание даже в четвертом часу дня. Сообщение об эвакуации передают по громкой связи.

Бизнес-центр «Бенуа» – восьмиэтажное здание с фасадом, оформленным изображениями из балета «Петрушка». На более чем 28 тыс. кв. метрах комплекса располагаются более 40 организации. «Яндекс» занимает три этажа бизнес-центра.

Волна телефонного терроризма захлестнула Россию 11 сентября 2017 года. За это время злоумышленники заминировали порядка 3,5 тыс. зданий в 180 городах страны. Массовая эвакуация затронула почти 2,5 млн человек. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 млн рублей.