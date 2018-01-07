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В массовой драке со стрельбой в Петербурге пострадали 8 человек

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Двое молодых людей находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В массовой драке со стрельбой на Конюшенной площади пострадали 8 человек, сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. У одного из них врачи зафиксировали сломанную челюсть и огнестрельные ранения, у другого – ножевые ранения груди и плеча.

Потасовка межды двумя компаниями молодых людей случилась 6 января. По информации «Фонтанки», перепалка между молодыми людьми быстро переросла в драку, в ходе которой были использованы нож и травматический пистолет.

Уже известно, что 24-летнего петербуржца, получившего ножевые ранения, ранили 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий с Украины, представившийся правоохранителям гражданином непризнанной Луганской народной республики. 

Полиция задержала четырех участников конфликта на двое суток. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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