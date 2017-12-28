В Петербурге полиция искала взрывчатку под елками

Вечером 27 декабря полицейские проверили не менее десяти новогодних елок в центре Северной столицы, сообщает «Фонтанка». По данным издания, о взрывном устройстве, заложенном под новогодней красавицей, петербургских правоохранителей предупредили коллеги из Удмуртии.

Тех, в свою очередь, предупредил 58-летний местный житель, который рассказал, что его знакомый заминировал елки в городе на Неве. Спецслужбы проверили елки на Казанской, Исаакиевской и Сенной площади, а также площадях Восстания, Пролетарской Диктатуры и Александра Невского. Ничего подозрительного найдено не было.

Ранее, 27 декабря, в камере хранения супермаркета «Перекресток» на площади Калинина взорвалось самодельное взрывное устройство. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом». Следователи подчеркивают, что бомба, мощность которой эквивалентна 200 гр. тротила, была начинена поражающими элементами.