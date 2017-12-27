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СК: Рухнувший трап в Пулково отремонтировали собственными силами

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Халатность работников аэропорта привела к гибели полуторагодовалой девочки.

Экспертиза, проведенная СК, подтвердила, что рухнувший в Пулково трап был отремонтирован собственными силами сотрудников аэропорта, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Согласно данным экспертов, узел опорной оси верхней переходной площадки имел принципиально другую конструкцию по сравнению с оригиналом, в связи с чем не выдержал регулярные нагрузки при посадке и высадке пассажиров.

Трагические события произошли в Пулково 28 сентября. В результате неисправности трапа с трехметровой высоты упали женщина и ее полуторогодовалая внучка. Спустя две недели ребенок скончался в больнице. По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела.

В отношении начальника участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Александра Козельского возбудили дело по статье «Недоброкачественный ремонт транспортных средств либо иного транспортного оборудования, а равно выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

В настоящее время следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста. По версии правоохранителей, именно он дал задание двум работникам выточить самоделку и установить ее на трап, взамен сломанной детали.

В ходе расследования выяснилось, что в Пулково действовал «цех» по производству самодельных запчастей. По данным «Фонтанки.ру», отдельная группа специалистов отвечала за снабжение производственников запчастями и материалами. Еще одна группа осуществляла приемку починенной техники и выпуск транспортных средств и механизмов на линию. Отдельный штат вел техническую документацию на наземное оборудование, средства перронной механизации, транспорт и технологическое оборудование.

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