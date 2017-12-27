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По факту прорыва микроавтобуса через Торфяновку возбудили дело

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© Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо

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В борьбе с злоумышленниками незначительные травмы получил сотрудник таможни.

По факту прорыва микроавтобуса через пограничный пункт Торфяновка на границе России и Финляндии возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Согласно официальным данным, утром 27 декабря сотрудник Выборгской таможни сел в автомобиль для проведения специализированного досмотра перевозимого груза. На заднем сиденье находился 35-летний гражданин Финляндии.

Внезапно машина под управлением 37-летнего мужчины направилась в сторону выезда с таможенного поста, и, не совершив поворот в нужную сторону, сбила шлагбаум и выехала с территории.

«Водитель микроавтобуса, не прекращая движение, наставил на сотрудника таможни предмет, похожий на пистолет, после чего потребовал покинуть автомобиль», – рассказали в СК. После завязавшейся борьбы таможенника вытолкнули из движущейся машины. Он получил незначительные травмы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Уже установлены личности подозреваемых и местонахождение микроавтобуса. Расследование уголовного дела продолжается.

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