Более 160 домов в Невском районе отключили от тепла

Теплоэнергетики Невского района отключили отопление в 161 доме, сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб». При диагностике теплосетей с вертолета был найден потенциально опасный участок трубопровода на улице Шелгунова.

Чтобы избежать коммунальной катастрофы, руководство предприятия решилось на срочный ремонт, чтобы жители близлежащих домов не лишились тепла на предстоящие праздники. Восстановить трубопровод планируют до двенадцати часов ночи. Сейчас на месте работают две ремонтно-восстановительные бригады.

Несколько дней назад коммунальная авария случилась у дома 39/1 по проспекту Художников. Жители 22 домов остались без тепла. Устранить последствия удалось 22 декабря на десять часов раньше нормативного срока.