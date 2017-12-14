Станцию метро «Озерки» открыли после проверки, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
На проверку бесхозного предмета понадобилось чуть менее часа. «В 13:15 станция открыта. Опасных предметов не обнаружено», - рассказали в метрополитене.
© Фото: Wikipedia / Андрей!
Взрывотехники не нашли на станции опасных предметов.
Станцию метро «Озерки» открыли после проверки, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.
На проверку бесхозного предмета понадобилось чуть менее часа. «В 13:15 станция открыта. Опасных предметов не обнаружено», - рассказали в метрополитене.
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