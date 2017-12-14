Станцию метро «Озерки» открыли после проверки

Лучшее в Петербурге

"Санкт-Петербург.ру" разыгрывает билеты на "Ночь пожирателей рекламы"

Два билета можно получить, приняв участие в конкурсе в Instagram.

Куда сходить в Петербурге в декабре

Первый месяц зимы, несмотря на капризы погоды, обещает быть теплым и уютным. Петербуржцы смогут вкусить сыра и рекламы, лишний раз погладить котов и спеть с любимыми музыкантами. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, что и где из этого можно сделать, и в какую сумму это обойдется.

И пряник съесть, и подарки найти: новогодние ярмарки Петербурга

Улицы Петербурга укрыты снегом, на площадях украшают елки, вечерний город освещают огни праздничной иллюминации – все ближе Новый год. «Санкт-Петербург.ру» расскажет, где закупить оригинальные подарки для родных и близких, а заодно с головой окунуться в праздничное настроение.