В Канаде потерпел крушение самолет с 25 людьми на борту

Пассажирский самолет ATR-42 авиакомпании West Wind Aviation потерпел крушение недалеко от канадского города Фонд-дю-Лак, сообщает CBC. По данным телеканала, инцидент произошел сразу после взлета.

Лайнер с 25 людьми на борту упал на деревья в километре от взлетно-посадочной полосы. Судя по первым фотографиям с места аварии, у воздушного судна повреждены крылья и боковые стороны пассажирской капсулы. Среди пассажиров есть пострадавшие, они были госпитализированы.

Сейчас Управление транспортной безопасности Канады проводит проверку по факту случившегося. Причины авиакатастрофы будут названы позднее.