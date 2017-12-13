Жители ЖК «Новая Охта» остались без света и воды из-за аварии

Жители жилого комплекса «Новая Охта» остались без света и воды из-за коммунальной аварии, случившейся вечером 13 декабря. В «Ленэнерго» рассказали, что сейчас на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

В «Водоканале» сообщили, что на данный момент перебоев с поставкой воды в район Муринской дороги нет. В компании предполагают, что проблемы с водой случились из-за отключения электричества в индивидуальных повысительных станциях (ИПС) внутри жилого комплекса.

Екатерина Архипова / "Санкт-Петербург.ру"