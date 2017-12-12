На проспекте Стачек обрушились строительные леса

Сильный ветер снес строительные леса с дома 41 по проспекту Стачек. Об этом сообщили в группе группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы происшествия сообщают, что никто не пострадал, однако помосты конструкции едва не задели проезжающие мимо автомобили и остановку общественного транспорта. Были оборваны троллейбусные провода.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, сотрудники «Ленсвета» и жилкомсервиса. Движение по одной полосе в сторону центра города перекрыто. Водители сообщают, что на проспекте Стачек уже собирается пробка.