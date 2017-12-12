При взрыве на газовой станции в Австрии пострадал 21 человек

Взрыв на газораспределительной станции в австрийском Баумгартене унес жизнь одного человека, более двадцати граждан были госпитализированы.

Полицейские исключили версию возможного теракта. По предварительным данным, инцидент произошел по технической причине. Сейчас пожарные продолжают тушить огонь. Жители небольшого поселка, расположенного рядом с газовым хабом, эвакуированы. На месте происшествия продолжают работать десять пожарных бригад и четыре машины «скорой помощи».

Случившееся повлияло на поставки российского газа в Италию, Словению и Венгрию. На Аппенинском полуострове уже объявили чрезвычайное положение. В компании «Газпром экспорт» сообщают, что «работают над перераспределением потоков газа и делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойность поставок газа своим клиентам на этом транспортном направлении».