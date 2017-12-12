ФСБ объявила о предотвращении терактов на Новый год

ФСБ предотвратила теракты, готовившиеся на новогодние праздники и период президентской кампании, сообщил глава ведомства Александр Бортников. Накануне в Московском регионе была задержана преступная группа, в которую входили уроженцы Центрально Азии.
Злоумышленники намеревались совершить атаки с участием смертников. В ходе обысков спецслужбы ликвидировали лабораторию террористов. Были изъяты самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
Также Бортников рассказал, что с 9 по 11 декабря ФСБ ликвидировала две законспирированные ячейки, которыми руководили главари террористической группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Одна из подпольных групп находилась в Ставрополе.